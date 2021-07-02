Kudüs, Kurban Bayramına hazırlanıyor
Mirasımız Derneği 14 yıldır olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin kurbanlarını, İsrail işgali ve saldırılarıyla zor günler yaşayan Kudüs'te kesecek.
Mirasımız Derneği 14 yıldır olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin kurbanlarını, İsrail işgali ve saldırılarıyla zor günler yaşayan Kudüs'te kesecek.
Her mermi çıktığı namlunun imzasını taşır
Adli Tıp Kurumu (ATK) Balistik Şube Müdürlüğünün Fizik İhtisas Dairesi'ne bağlı Balistik Şube Müdürlüğü, mahkeme, hakimlik ve savcılıklarca gönderilen silah, mermi, atış artıkları, kesici, delici gibi aletlerle ilgili incelemeleri yapıp, sorulara yanıt arayarak rapor hazırlıyor. Kovanın arkasındaki iğne izi de uzman kişiler tarafından mikroskopla incelenerek, kovanın hangi tip ya da hangi marka silahtan atılmış olabileceği ortaya çıkarılıyor. Yaralama ya da ölümle sonuçlanan olaylarda kişinin üzerindeki kıyafeti incelemek de Balistik Şubesi'nin görev alanlarından biri. Tıpkı silahla atış yapan kişinin elinde barut izi kaldığı gibi, her mermi çekirdeği insan vücuduna girerken kıyafet üzerinde 'atış artığı' denilen kimyasal kalıntı bırakıyor.
Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
Fatih'te kaza sonrası tartışan iki taksici araçlarının bagajından aldıkları sopalarla kavga etti. Bir türlü sakinleşmeyen taksicileri araya girenler ayırdı. Bir genç her iki taksicinin ellerindeki sopaları alarak oradan uzaklaştı. Büyük panik yaşayan öndeki taksinin yolcuları başka taksiye bindirilerek gönderildi.