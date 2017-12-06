Kudüs için 5 ülkenin büyükelçisini bakanlığa çağırdılar

06.12.2017 19:43:00

Fas, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı hakkındaki endişesini iletmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin ülkedeki diplomatik temsilcilerini dışişleri bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fas Kralı 6. Muhammed'in "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı"na ilişkin derin kaygılarını iletmek üzere ABD'nin Rabat Maslahatgüzarı ile Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin büyükelçilerini bakanlığa davet etti.

TRUMP'A İLETİLMESİ İÇİN MESAJINI MASLAHATGÜZARA TESLİM ETTİ

Dışişleri Bakanı Burita, Filistin'in Rabat Büyükelçisinin de hazır bulunduğu görüşmede Fas Kralı'nın konuya ilişkin mesajını, ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştırılması için ülkesinin maslahatgüzarına teslim etti.

"KUDÜS'ÜN STATÜSÜNE DOKUNULMASINI REDDEDİYORUZ"

6. Muhammed, "ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıyarak büyükelçiliğinin taşınması planı" karşısındaki derin kaygılarını ilettiği mesajında, Kudüs meselesinin önemini vurguladı. Fas Kralı, Kudüs'ün siyasi ve hukuki statüsüne dokunulmasını reddettiklerini, kültürel kimliğinin korunması gerektiğini ve dini sembol olarak kente saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada Bakan Burita, Fas Kralının konuya ilişkin çok sayıda görüşmeler yaptığını ve temaslarda bulunduğunu aktarırken, BMGK'nin daimi temsilcileri olan ülkelerden Kudüs'ün yasal ve siyasi statüsünün korunması için tüm sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Burita ayrıca ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkının yanındaki değişmez tutumunu yineledi.