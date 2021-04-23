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Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Küçükçekmece TEM Otoyolu İkitelli geçişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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23.04.2021 03:26:03
Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Küçükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde giden otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde park ettiği başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üç otomobilde bulunan 5'i kadın ikisi erkek 7 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan 3 otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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