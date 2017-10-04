Küçük Menderes Ovası'na 1,6 milyar liralık su yatırımı

04.10.2017 15:02:18

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Küçük Menderes Ovası'na son 14 yılda 1,6 milyar liralık su yatırımı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en verimli ovalarından Küçük Menderes'te son 14 yılda 12 baraj projesi geliştirildi.

Bu çerçevede 5 baraj tamamlandı, 3 barajın ise inşaatı devam ediyor. 4 barajın proje aşamasında olduğu ovaya, 2003-2017 yılları arasında 1 milyar 638 milyon liralık yatırım yapıldı.

Ovada hizmete alınan barajlardan Beydağ Barajı'nda 2007'de su tutulmaya başlandı. Barajın tamamlanmasının ardından hazırlanan "Beydağ Barajı Sulaması Projesi" ile bu yıl 120 bin dekarlık tarım arazisine su verildi. Yıl sonuna kadar 130 bin dekarlık tarım arazisine su aktarılması öngörülen projeyle, bölge çiftçisi dekar başına 868 lira gelir artışı elde edecek.

- Ödemiş Bademli Barajı 10 bin 480 dekar araziye su veriyor



Küçük Menderes havzası için ilk adım olan Beydağ Barajı'ndan sonra yapılan 4,96 milyon metreküp su tutma hacmine sahip Ödemiş Bademli Barajı da 2015'te tamamlandı.

10 bin 480 dekar araziye su verilen, 520 kişiye iş olanağı yaratan Ödemiş Bademli Barajı projesi, Türkiye ekonomisine yıllık 12 milyon 830 bin lira ek gelir sağlıyor.

- Burgaz Barajı'ndan yıllık 16 milyon 930 bin lira ek gelir

33 milyon metreküp su tutma hacmi bulunan ve 2015'te tamamlanan Bayındır Burgaz (Zeytinliova) Barajı, 30 bin 520 dekar verimli zirai araziyi suluyor. Projeyle, Türkiye ekonomisine yıllık 16 milyon 930 bin lira ek gelir aktarılıyor.

Tire'de yapılan 690 bin metreküp su tutma hacmine sahip Tire Yenişehir Barajı, bin 250 dekar araziye modern sulama imkanı sunarken, Tire Eskioba Barajı ile de 870 dekar arazinin su ihtiyacı karşılanıyor.

- Rahmanlar Barajı'nın yüzde 70'i tamamlandı



Ödemiş'e yıllık 9 milyon 360 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Rahmanlar Barajı'nın ise yüzde 70'i tamamlandı. 2019 yazında su tutulması planlanan baraj, 14 bin 940 dekar araziyi modern sulamayla buluşturacak.



Gövde dolgusu bitirilen ve yüzde 95'i tamamlanan, 15 bin 800 dekar araziyi sulayacak Ödemiş Aktaş Barajı da ülke ekonomisine her yıl 12 milyon lira ek katkı sağlayacak.

İnşaatı devam eden Bayındır Ergenli Barajı ile 30 bin 470 dekar araziye su, ekonomiye de yıllık 30 milyon 260 bin liralık ek katkı verilecek.



- 4 barajın proje çalışmaları sürüyor



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projelerle havzanın yatırıma doyduğunu belirtti.

Eroğlu, "Ancak bu çalışmalar bizim için yeterli değil. 4 baraj için proje çalışmalarımız devam ediyor. Beydağ Ovacık Barajı, Bayındır Uladı Barajı, Tire Dereli ve Tire Sarılar barajlarını da havzaya kazandıracağız." ifadesini kullandı.



Son 14 yılda Beydağ'a 729 milyon lira yatırım yapıldığını aktaran Eroğlu, "Aynı dönemde Ödemiş'e 783,5 milyon, Bayındır'a 108,7 milyon Tire'ye ise 17,4 milyon liralık yatırım yaptık. Bu yatırımlarla toplam yatırımımız 1 milyar 638 milyon lirayı buldu. Bundan sonra da bölgeye yatırımlarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.







