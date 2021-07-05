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Küçlük Elanur, Erdoğan'ın ziyaretinde yaşadığı mutluluğu anlattı

Sakarya'da yaşayan 11 yaşındaki Elanur Altun, koluna kaynar su dökülmesi üzerine 30 Haziran Çarşamba günü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cuma günü açılışını yaptığı hastanede, aralarında Elanur'un da bulunduğu hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, onlara hediyeler verdi. Hastanede tedavisi süren ve anneannesinin refakat ettiği Elanur Altun, hastane görevlilerinin kendisine çok iyi baktıklarını söyledi.

2021-07-05 18:05:39
Kazak sanatçı Musayev Horma Kanyonu'nu dombralı türküsü ile geçti

Kazak sanatçı Musayev Horma Kanyonu'nu dombralı türküsü ile geçti

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi ve ünlü Kazak şair Mukagali Makayatev'in 'Son Turnalar Giderken' kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya gelen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın daveti üzerine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov başkanlığında Pınarbaşı ilçesinin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi

Kurucu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, yurt dışına çıkmadan önce Bursa'da ikamet ettiği 80 metrekarelik bodrum katındaki ev görüntülendi.
Yakıt deposunda 462 kilogram sıvı eroin ele geçirildi

Yakıt deposunda 462 kilogram sıvı eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 462 kilogram sıvı eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi. İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen Azız P. yönetimindeki 90E42510/90E42610 plakalı tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında 'X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı'na sevk edildi. Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.
Otogarda 'Sinovac ve Biontech' diye bağıran sağlıkçı hakkında soruşturma

Otogarda 'Sinovac ve Biontech' diye bağıran sağlıkçı hakkında soruşturma

Kütahya otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında 'Sinovac ve Biontech' diye bağırdı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca, İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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