Kubbede ölümle dans
Adana'da bir cami inşaatında yerden metrelerce yükseklikteki kubbede güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
04.10.2017 10:22:17
Adana'da bir cami inşaatında yerden metrelerce yükseklikteki kubbede güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi.
Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Nuri Çomu Camii'nde yerden metrelerce yükseklikteki kubbede emniyet kemersiz çalışan işçiler olası kazaya davetiye çıkardı. Kubbede çalışma yapan işçilerin yukarı ve aşağı hareketlerde zaman zaman tellere tutunarak emekledikleri görüldü.
Olası kazalara ve ölüm tehlikesine aldırış etmeden çalışan işçiler görüntülendiklerini fark edince kubbeden indi.
(Nuri Pir - Erdal Can İçelli /İHA)
Adana'da bir cami inşaatında yerden metrelerce yükseklikteki kubbede güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi.
Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Nuri Çomu Camii'nde yerden metrelerce yükseklikteki kubbede emniyet kemersiz çalışan işçiler olası kazaya davetiye çıkardı. Kubbede çalışma yapan işçilerin yukarı ve aşağı hareketlerde zaman zaman tellere tutunarak emekledikleri görüldü.
Olası kazalara ve ölüm tehlikesine aldırış etmeden çalışan işçiler görüntülendiklerini fark edince kubbeden indi.
(Nuri Pir - Erdal Can İçelli /İHA)