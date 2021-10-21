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Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

TFF, Kulüpler Birliği Vakfı kalın bir dosya ile toplanıyor. Hakemlerle ilgili sorunları kökten çözebilmek için kurulan sistem tanıtılacak. Hakem atamalarından, kurulların seçimine kadar çok sayıda kritik başlık üzerinde durulacak. Kulüpler Birliği, TFF'den bu konuda yetki paylaşımı istiyor.

Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli
21.10.2021 10:45:59
Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

Hakem tartışmaları her hafta gündemi meşgul ederken, Kulüpler Birliği de köklü bir değişim için düğmeye bastı.

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Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

Sabah'ın haberine göre; Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Koç, MHK çalıştayını yürüten Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile bugün saat 15.00'te Riva'da bir araya geliyor.

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Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

Toplantıya TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacak yeni yol haritası ve eğitimlerle ilgili sistem değişikliğinin ön planda tutulacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

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Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

Kulüpler Birliği, özellikle İspanya'da uygulanan hakem atama modelinin Türkiye'de de kullanılması için yaptığı çalışmaları tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı.

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Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

Hazırlanan program da bu toplantıda sunulacak. Yeni yazılımda; hakem atamaları, hakemlerin son iki yıldaki performansının not ortalaması ve hangi maçlarda nasıl performans ortaya koyduğunun detayları yer alacak.

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Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

İstenilen yeni hakemlik düzenlemesinde şeffaflık esas alınacak. Hakemlerin göreve ilk başladığı andan itibaren akraba ilişkileri, yeterlilikleri takip edilecek. Uygulama hayata geçerse hakem seçme kriterleri değiştirilecek. Ayrıca MHK'nin yapısı, İl Hakem Kurulları, Bölge Hakem Kurulları gibi organlarda da köklü değişim olacak.

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Kritik zirve! Süper Lig'e La Liga modeli

Hakemlerin eğitim ve maaş gibi giderleri Kulüpler Birliği tarafından karşılanacak ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile yetki paylaşımı yapılacak. Ayrıca hakemlerin maç performansları MHK'nin bünyesinde gizli olarak tutulmayacak ve o hafta kamuoyuna nedenleriyle birlikte açıklanacak.

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