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Kritik toplantı başladı! Gündemde 3 haftalık tam kapanma var

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplandı.

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22.04.2021 15:15:23
Kritik toplantı başladı! Gündemde 3 haftalık tam kapanma var

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Geçen hafta getirilen yeni kısıtlamalara rağmen vaka sayısının 60 binin altına düşmemesi nedeniyle yeni yasaklar gündemde. 23 Nisan için getirilen 3 günlük tam kapanma da işaret fişeği olarak gösteriliyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Bilim Kurulu üyelerinin vaka sayılarında azalma olmaması nedeniyle Kabine'ye 'tam kapanma" önerisinde bulunulmasını istedikleri belirtiliyor. AVM'lerin ve kalabalık alanların kapatılması seçenekleriyle, Ramazan Bayramı'nda “tam kapanmaya” dönük seçenekler masada.

Bilim Kurulu'nun Ramazan Bayramı öncesinden başlamak üzere şehirler arası seyahatlerin yasaklanmasını ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istediği belirtiliyor. Hükümetin de düşmeyen vaka sayıları nedeniyle tam kapanma ve seyahat yasağı seçeneklerini gündeminde tuttuğu ifade ediliyor.

BAKANLAR 3 HAFTALIK TAM KAPANMAYA DESTEK VERİYOR

Gazeteci Candaş Tolga Işık, vaka sayılarında azalma olmaması durumunda kabinenin gündeminin 'tam kapanma' olacağını söyledi. Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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