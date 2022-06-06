Kripto paralar yükselişe geçti! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum...

Küresel çaptaki enflasyon sorunu için merkez bankaları aksiyon alırken Fed de faiz artırımı ve bilanço daraltma ile bu işleme devam ediyor. Enflasyon endişesiyle birlikte Altın fiyatları güç kazanırken, dev bankaların CEO'ları önümüzdeki 2 yılın ABD ekonomisi açısından pek parlak geçmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Enflasyon sarmalından kurtulmanın kısa vadede gerçekleşmeyeceği kanısı piyasada yer edinirken Fed'de de daha yüksek faiz artışları olması için çağrılar geliyor.