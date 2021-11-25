“Kripto para kullananlar terörist muamelesi görebilir”

Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan, kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bloomberg HT'ye konut olan Akademisyen Arıboğan, “'Yarın devlet, kripto para organize suç örgütlerinin kullandığı bir para transfer yöntemidir. Bunları kullananların hepsini terörist ya da organize suç örgütü üyesi olarak ilan ediyorum' diyebilir.” ifadelerini kullandı.

“Şimdiye kadar yapılmaması yapılmayacağı anlamına gelmez” diyerek kripto para yatırımcılarını uyaran Arıboğan, “Şu web sitelerine girdiğin an seni terörist ilan edeceğim diyor. Ne yapacaksın?” ifadelerini kullandı.