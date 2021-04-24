Kripto para borsaları yasaklanacak mı? Bitcoin borsalarına düzenleme mi gelecek?

Thodex ve Vebitcoin kripto para platformlarında yaşanan durumlar kripto para yatırımcılarını endişelendirdi. Dijital varlıklarını güvende tutmak isteyenler kripto para borsalarında işlem yapmaya korkar oldu. Son yaşanan gelişmelerden sonra bazı kullanıcılar kripto para borsaları yasaklanacak endişesiyle varlıklarını hızlı bir şekilde borsalardan çekmeye başladı. Peki gerçekten kripto para borsaları yasaklanacak mı? Bitcoin, Ethereum borsaları kapanacak mı yasaklanacak mı? Bitcoin borsalarına düzenleme mi gelecek? Merkez Banlası Başkanı Kavcıoğlu kripto paralarla ilgili açıklamada bulundu.

Thodex ve Vebitcoin kripto para platformlarında yaşanan durumlar kripto para yatırımcılarını endişelendirdi. Dijital varlıklarını güvende tutmak isteyenler kripto para borsalarında işlem yapmaya korkar oldu. Son yaşanan gelişmelerden sonra bazı kullanıcılar kripto para borsaları yasaklanacak endişesiyle varlıklarını hızlı bir şekilde borsalardan çekmeye başladı. Peki gerçekten kripto para borsaları yasaklanacak mı? Bitcoin, Ethereum borsaları kapanacak mı yasaklanacak mı? Bitcoin borsalarına düzenleme mi gelecek? Merkez Banlası Başkanı Kavcıoğlu kripto paralarla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı karar ile kripto paralarla ödemeleri yasakladı. Kripto varlıklar artık ödemelerde kullanılamayacak. Yöenetmelik 30 Nisan'da yürlüğe girecek. Haberi alan binlerce kripto para yatırımcısı da Kripto para borsaları yasaklanacak mı? sorusunu sormaya başladı.

Yapılan kripto para düzenlemesinde "Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez" ifadeleri yer alıyor.

Kripto para borsaları yasaklanacak mı?

Son günlerde yaşanan kripto para borsalarının kapanması ile yatırımcılar Kripto para borsaları yasaklanacak mı? sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yaptığı kripto para düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde; Hassas bir konu, farklı bir boyuta doğru gidiyor. Altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizması yok. Sadece yasaklayarak bu olayı çözemezsiniz. Bu platformlara aracılık eden kuruluşların altyapıları sağlam değil. Bankalar aracılığı ile ödeme yapabilirisiniz dedik.

Bitcoin borsalarına düzenleme mi gelecek?

Düzenlemelerle ilgili çalışıyoruz. Para yerine kullanımını yasakladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinesinde kripto para düzenlemesi çalışılıyor. Tanımı yok; varlık mı, mal mı? Birçok belirsiz soru işareti var. İki hafta içerisinde çalışmaların bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Dünyada da örnek alabileceğiniz bir uygulama yok.

Kripto para borsaları etkilenmeyecek

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ise "Aslında düzenleme kripto parayla ödeme yapmayı engelliyor. Biz de bu konuda hemfikiriz. Kripto para ile ödeme yapmakta kısa vadede bir değer görmüyorum. Düzenleme ile bunun önüne geçiliyor. Bu da mantıklı. Ödeme hizmeti veren şirketlerin kripto para platformlarına para transferinin ve saklanması gibi konularda gelen düzenleme ise aslında bizim işimizi de engellemiyor. Düzenleyici kurumlar bizim gibi platformlara gelecek olan paranın bankalar üzerinden yapılmasını istiyor. Yurtdışı alım satım platformlarında elektronik para şirketleri üzerinden işlem yapmanın önüne geçiliyor. Bu da bence doğru. Çünkü bir muhatap olması lazım karşınızda. Bu anlamda diğer kripto para platformları da Türkiye'ye gelip bu alana yatırım yapabilir. Bunun önünde de bir engel yok" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.