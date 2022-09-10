Kraliçe Elizabeth'in doğumundan ölümüne uzanan 96 fotoğraf
Kraliçe Elizabeth'in doğumundan itibaren çekilmiş fotoğraflarla hazırlanmış video sosyal medyada paylaşıldı.
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Kraliçe Elizabeth'in doğumundan itibaren çekilmiş fotoğraflarla hazırlanmış video sosyal medyada paylaşıldı.
Hintli dansçı Yogesh Gupta sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Hintli dansçı Yogesh Gupta, Hindistan'ın Bisha şehrindeki bir sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzleyiciler, önce gösterinin bir parçası sandıkları olayın ciddiyetini anladıktan sonra müdahale etmek istediklerinde, Gupts'nın öldüğü anlaşıldı.