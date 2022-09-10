Kraliçe Elizabeth'in banknot paralar üzerinde yaşlanma süreci
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in banknotlar üzerindeki yaşlanma süreci bir video ile gözler önüne serildi.
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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in banknotlar üzerindeki yaşlanma süreci bir video ile gözler önüne serildi.
Hintli dansçı Yogesh Gupta sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Hintli dansçı Yogesh Gupta, Hindistan'ın Bisha şehrindeki bir sahne performansı esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzleyiciler, önce gösterinin bir parçası sandıkları olayın ciddiyetini anladıktan sonra müdahale etmek istediklerinde, Gupts'nın öldüğü anlaşıldı.