'Kralı gelse' bu kurallar bozulmuyor

İngilizler gelenekleri ve ilginç kurallarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken bir millet. Bu durum Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreninde de görüldü. Peki bu kuralların istisnası var mı?

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in ölümü ile birlikte gerek Windsor Kalesi'nde gerçekleşen cenaze töreninin ayrıntıları gerekse Buckingham Sarayı'ndaki uygulamalar tüm dünyaca dikkatle takip edildi.

Belli kurallar ve titiz çalışmalarla tertip edilen cenaze işlemleri ve defin sürecindeki kurallar ise İngiliz geleneklerini akıllara getirdi.

Kimler Kraliyet ailesinden sayılıyor?

Britanya kraliyet ailesini Britanya monarkı ile çok yakın bir akrabalık bağı bulunan bir grup insan oluşturmaktadır.

Majeste, prens ve prensesler bu aileyi teşkil ediyor.

Britanya kralı veya kraliçesi, Onun eşi, Eski monarklardan herhangi birinin dul eşi

Monarşinin çocukları, Erkek soyundan monarşinin torunları Erkek soyundan gelen monarşinin çocuklarının kocaları veya dul kalan eşleri ve de onların çocukları ve 1917'ye kadar erkek soyundan gelen torunun torunu da kraliyet ailesinden görülmektedir.

Dekolte ve yırtmaç yasak

Kraliçe kalktığında ayağa kalkılır. Kraliyet üyelerinin DNA'larına işlenen ilk kuraldır.

Taht varislerinin aynı uçakta seyahat etmeleri kesinlikle yasak.

Kraliyet mensupları ölçülü giyinmek zorunda. Kıyafetlerinde aşırı dekolte, yırtmaç gibi detaylar yasak.

Eldeki çantadan verilen mesajlar

Kraliyet kadınlarının ellerinde sürekli clutch çantayla dolaşırlar.Hatta çantayı iki elleriyle birden tutarlar. Clutch çanta modeline özel bir hayranlık besledikleri için değil, insanlarla el sıkışmamak için.

Kraliçenin sürekli yanında taşıdığı el çantası, yani cüzdanı önemli bir iletişim aracı. Karşı taraf için bir sinyal. Kraliçe yemek esnasında el çantasını masaya koyduysa, yemek uzun sürmeyecek. Sohbet esnasında el çantasını sol elinden sağ eline alıyorsa, son sözünü söyleyeceği tahmin ediliyor.masadan kalkan kişi çatal bıçağını tabağının üzerine çarpı şeklinde yerleştirerek hizmetkarlara yemeğe geri döneceğinin işaretini vermek zorundadır.

Sarımsağa geçit yok, çikolata bitter olacak

Kraliyet ailesi üyeleri gıdaları mevsimine göre tüketmekten yanadır.Kraliçe'nin menüleri haftalık olarak önceden kontrol edip onaylanıyor.Kraliçe sarımsak yemez. Mönüde sarımsak olmasına asla izin vermez. Kokusundan ve tadından nefret eder. Hatta sarımsağın Buckingham Sarayı'na girişi bile yasaktır.Buckingham Sarayı'nda patates, pirinç ve makarna da nadir kullanılır. Sarayda mutlaka bulunması gereken bir diğer ürün de mangodur. Kraliçe'nin kahvaltısı da çok basittir. Kendisine plastik bir kapta mısır gevreği hazırlar yanında da biraz Darjeeling çayı içer. Kraliçe'nin günlük menüsünde her zaman çikolatalı bisküvili pasta olur.

Misafir 13 kişiden az ya da çok

Kraliçe Elizabeth'in verdiği yemeklerde misafir sayısı asla 13 olamaz. İlla ki 13'ten az ya da çok sayıda misafir davet edilir. Kraliçe aslında 13 sayısı konusunda çok batıl inançlı bir insan değildir ancak bu sayının diğer kültürlerdeki yansımalarını bildiği için misafirlerine saygıdan bu kuralı koymuştur.Kraliyet ailesinde çay sütlü içilir; fincana önce çay sonra süt eklenir. Karıştırırken kaşığın fincanın kenarlarına değmemesi gerekir.

Prens Charles poşet değil dökme çay sever. Demliğe her fincan için 1 kaşık çaya ilaveten 1 kaşık da ekstra çay koyulur. Yeşil çayın suyu 70 derece, Earl Grey'in ise 100 derece olmalıdır.

Gelinliği kraliçe seçiyor

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde kraliçenin onayı olmadan evlenilmez. Gelinliği de kraliçe seçiyor

Sadece evlenmek istedikleri kişi değil, gelinlikleri de kraliçenin onayına sunulmak zorunda. Kraliyet kadınlarının kraliçenin beğenmediği bir gelinliği giymeleri söz konusu değil.

Eşi dahi yanında yürümez

Kraliyet kadınlarının gün içerisinde takmak zorunda oldukları iki önemli aksesuar var: Biri şapka, diğeri taç. Akşam altıya kadar şapkayla, sonrasındaysa taç ile dolaşmak durumundalar.

Erkek çocuklar, yaz kış fark etmeksizin, sekiz yaşına kadar şort giymek zorunda.Sebip ise; Şort çocukluğu, pantolon ise erkekliği simgelemektedir.

Bir kraliyet üyesi kabuklu deniz ürünlerini pek tüketmez. Muhtemel gıda zehirlenmesine karşı alınan bir önlem.

Eşi dahi kraliçenin yanında yürümez.Kraliçeyi her zaman iki adım geriden takip eder.

Peçetelerin kullanım kuralı

Kraliyet ailesi üyelerinin çatal bıçaklarını hatta çay fincanlarını tutuşlarının bile önceden belirlenmiş bir şekli vardır. Fincanın sapının tepesinden başparmak ve işaret parmağıyla tutulur. Kraliyet ailesi peçetelerini kucaklarına yerleştirmeden önce ikiye katlar. Eğer peçeteyle yüzlerini silmeleri gerekirse peçetenin iç kısmını kullanırlar. Böylece hem giysileri kirlenmez, hem de peçetenin içindeki lekeler kat yerinin içinde kaldığı için kimse görmez.Kadın Kraliyet üyeleri ayrıca fincan ve bardaklarında ruj izi bırakmamalı, bıraktıkları takdirde de hep aynı noktadan içip izin yayılmamasına dikkat eder.Kraliyet ailesi İskoçya'daki yazlıkları olan Balmoral Kalesi'nde Buckingham'dan tamamen farklı bir hayat yaşar. Balmoral, Kraliyet ailesinin derin nefes aldığı bir yerdir.



İngiltere'de bu kurallara uymalısınız

İngilizler, sırayı takip etme konusunda bir hayli saygılıdırlar ve bu düzeni bozanlar ayıplanır.

Tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarında yabancılarla konuşmak suç işlemek gibidir.

Kraliçe muhafızları ve süvarilerle dalga geçme durumunda ceza alablirsiniz

Arabanın arkasında da olsanız kemer takmanız konusunda uyarı alırsınız

Kadınların toplu taşıma araçlarında çikolata yemesi yasaktır.

Tüm kuğular kraliçeye ait ve öldürülmesi yasak.

Saray çevresinde ‘tuvalet' kelimesinin kullanılmasına izin verilmiyor!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.