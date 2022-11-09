Kral Charles'a 'köle kanı' tepkisi! Yumurta fırlatıldı

ABD'nin 'insansız uçak' projesinde yeni gelişme

ABD'li havacılık şirketi Kratos XQ-58A Valkyrie drone'unun drone programı ile yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı. Şirket, Valkyrie'nin en önemli dronlarından biri olarak daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi hale geldiğini belirtti.