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Kral Charles'a 'köle kanı' tepkisi! Yumurta fırlatıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'a 'Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi' diyerek yumurta atan kişi gözaltına alındı

2022-11-09 20:50:38

İngiltere'nin kuzeybatısındaki York kentinde Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'ya yumurta fırlatan bir kişi gözaltına alındı.

"Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi"

Kral ve eşi kentin tarihi kapılarından Micklegate Bar'da kalabalıkla sohbet ederken "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağıran bir kişi, çifte 4 yumurta fırlattı. Yumurtalar, kimseye isabet etmedi.

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Bu sırada kalabalığın protestocuya "Utanmaz", "Tanrı Kral'ı Korusun" diye bağırdığı görüldü.
Olayın ardından polis memurları adı açıklanmayan kişiyi yere yatırarak gözaltına aldı.

Polis ve belediye yetkililerinin eşliğinde uzaklaştırılan Kral'ın olaya bir tepki vermediği görüldü.
Kral 3. Charles, 8 Eylül'de hayatını kaybeden annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in yerine tahta geçmişti.

Bu yıl Nottingham'ı ziyareti sırasında Kraliçe 2. Elizabeth'in arabasına da yumurta atılmıştı.
1995'te'de veliaht prensken Charles'a İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İngiltere karşıtı protestocular yumurta fırlatmıştı.

BBCTürkçe

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