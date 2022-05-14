Köyüne yerleşen Necla hemşire atıl arazileri tarıma kazandırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden Dağköy'e yerleşerek ailesinden kalan atıl arazileri tarıma kazandıran hemşire Necla Sarı Akyazı, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da 5 yıl görev yaptıktan sonra eşi ve kızıyla 6 yıl önce, doğduğu yer olan Dağköy'e yerleşen 36 yaşındaki Akyazı, geçen sene ailesinden kalan 30 dönüm atıl arazinin bir kısmında tarım yapmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yönlendirmesiyle kurulan Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanlığını da üstlenen Akyazı ile kooperatif üyeleri, bu yıl Belediyenin tohum ve toprak desteğiyle 100 bin sebze fidesi yetiştirdi.

Dilovası Devlet Hastanesinde mesleğini sürdüren Akyazı, AA muhabirine, 11 yıllık hemşire olduğunu, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Akyazı, bir dönem Tuzla'da hemşirelik yaptığını ve her gün Dağköy'deki çiftlikten Tuzla'ya gidip geldiğini belirterek 4 saatinin yolda geçtiğini, buna rağmen köyden ayrılmadığını, daha sonra tayinin Kocaeli'nin Dilovası ilçesine çıktığını anlattı.

Çocukluk döneminin bahçede ve hayvanlarla geçtiğini aktaran Akyazı, "Koyunların içine doğan biriyim. Mayamızda var bu. Okuldu, memuriyetti biraz uzaklaştık ama içimizde olduğu için İstanbul'da 5 yıl çalıştıktan sonra köyüme geri döndüm. Burada organik tarıma başladım, çocukluğumdaki hayalimi gerçekleştirmiş oldum." dedi.

Akyazı, hemşirelik ve çiftçiliği bir arada yürütmekte zaman zaman zorlandığını dile getirerek, "Gece kalkıp çalıştığım çok oluyor kafa lambasıyla. 24 saat nöbet tutuyoruz. Ertesi gün gelip çiftlikte işlerime devam ettiğim çok oluyor ancak her şey gerçekten sevmekle başlıyor." diye konuştu.