'Koyun kırkım' kursu başladı.

03.10.2017 15:41:48

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Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 3'üncüsü düzenlenen koyun kırkım kursu başladıKüçükbaş hayvanlarda yapılan kırpımlar sırasında hayvanların zarar görmemesi için yetiştiricilerin eğitileceği kurs 2 hafta sürecek. 40 saati teknik 16 saati ise sahada uygulamalı yapılacak. Kursun açılışında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Şu ana kadar yaklaşık 100 civarında yetiştiricimize kurs verdiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 40 civarında üreticimiz bu kursa müracaat etti, şuana kadar verdiğimiz kursa baktığımız zamanda 100 civarında yetiştiricimize, koyun kırkımını vermiş olacağız. Burada sahada uygulamalı kırkım yaptıracağız yetiştiricilerimize. Battalgazi Halk eğitim müdürlüğüne ve Milli eğitim Müdürlüğüne özellikle teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Bizim asıl amacımız burada yetiştiricilerimizin yıllardır, ellerinin nasır bağladığı, kırkımların biraz daha profesyonel anlamda, makineli kırkıma geçilmesi ve bu kırkımda da zaman kazanılması, hem de 15 tane kırkım yerine 75- 80 tane hayvanın kırkımı bir yetiştiricimiz makine yardımı ile kırkabilmekte. Yorulmadan, düzgün bir şekilde ve hayvanın canını yakmadan yapabilmekte" dedi.Başkan Akın, DAP bölgesi kapsamında hibe koyun kırkma makinelerinin dağıtılması için projelerin bulunduğunu hatırlatarak, "Proje yaptık ve projemize de buradan destek istiyoruz, yaklaşık 2 yıldır, bir sürü mazeretler önümüze çıkartıldı. DAP bölgesine sunduğumuz projemizin bir an önce geçip, bu yetiştiricilerimize bu makinelerin kırkım kursuna katılan ve öbür çekiliş yapacağımız yetiştiricilerimize dağıtılması noktasında da DAP'ta ve ilgili siyasetçilerden ve bürokratlardan da destek bekliyoruz. Çünkü bunu yetiştiricilerimize artık anlatamayız, yani biz bu kırkım ile alakalı hem kursunu verdik halen vermeye devam ediyoruz. Bunun farklı yerlerle projelerin geçip de, kırkımla alakalı projenin geçmemesini de anlamış değiliz. Bu anlamda siyasilerden, bürokratlardan destek bekliyoruz, yetiştiricilerimizin bire bir talepleridir" diye konuştu.