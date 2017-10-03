Kötü şaka kazayla bitti
İngiltere'de iki kafadarın sürücülere yönelik yaptığı şaka kötü bitti
03.10.2017 19:46:49
İngiltere'de iki kafadarın sürücülere yönelik yaptığı şaka kötü bitti.
Karşı karşıya geçen iki kafadar, ellerinde bir ip varmış ve o ipi geriyormuş gibi yaparak kazaya neden oldu. Aniden fren yapan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Araçlarından inen şakazedeler, şakacılara tepki gösterirken, kimsenin burnunun bile kanamaması sevindirdi.
İngiltere'de iki kafadarın sürücülere yönelik yaptığı şaka kötü bitti.
Karşı karşıya geçen iki kafadar, ellerinde bir ip varmış ve o ipi geriyormuş gibi yaparak kazaya neden oldu. Aniden fren yapan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Araçlarından inen şakazedeler, şakacılara tepki gösterirken, kimsenin burnunun bile kanamaması sevindirdi.