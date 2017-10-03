Kötü şaka kazayla bitti

03.10.2017 19:46:49

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İngiltere'de iki kafadarın sürücülere yönelik yaptığı şaka kötü bitti.Karşı karşıya geçen iki kafadar, ellerinde bir ip varmış ve o ipi geriyormuş gibi yaparak kazaya neden oldu. Aniden fren yapan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Araçlarından inen şakazedeler, şakacılara tepki gösterirken, kimsenin burnunun bile kanamaması sevindirdi.