'Kötü Koku' Şikayeti Yapılan Evden 6 Ton Çöp Çıktı

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Hoparlörden ezan dinletip oruç bozdurdular

Bir genç, sahilde iftar yapmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletti. Sadece sahildekilere değil, çevredeki evlerde yaşayanlara orucunu erkenden bozduran gençler, bir de bu anların videosunu kahkahalar eşliğinde TikTok'ta paylaştı. Görüntülere tepki gösteren binlerce kişi #tiktokkapatılsın hastagi ile paylaşımda bulundu.