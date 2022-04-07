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'Kötü Koku' Şikayeti Yapılan Evden 6 Ton Çöp Çıktı

Tunceli'de belediye ekiplerinin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evden, 6 ton çöp çıktı. Kamyonlarla, 14 sefer yapılarak taşınan çöpler, geri dönüşüme kazandırılacak.

2022-04-07 21:40:29
Kapadokya'da Yer Altında ve Balonda Masa Tenisi Maçı

Kapadokya'da Yer Altında ve Balonda Masa Tenisi Maçı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, '6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü' nedeniyle sıcak hava balonunda, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ve Nevşehir Kalesi'nde masa tenisi maçı yapıldı.
Cübbeli: Sen o kafayla nereye gidiyorsun hacı abi?

Cübbeli: Sen o kafayla nereye gidiyorsun hacı abi?

Youtube kanalında iftar sohbetleri yayımlanan Ahmet Mahmut Ünlü(Cübbeli Ahmet), mevcut eğitim sistemine tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada deistliğin gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çeken Cübbeli Ahmet, bu durumun namaz kılan ailelerin arasında yüzde 70 seviyesinde olduğuna dikkat çekti
Bulgar polisinden Türk şoföre tokat

Bulgar polisinden Türk şoföre tokat

Bulgaristan'da Türk TIR şoförü Muhsin Kazan (52), hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle kendisini durduran Bulgar polisi tarafından tokatlandı.
Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Hoparlörden ezan dinletip oruç bozdurdular

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler: Hoparlörden ezan dinletip oruç bozdurdular

Bir genç, sahilde iftar yapmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletti. Sadece sahildekilere değil, çevredeki evlerde yaşayanlara orucunu erkenden bozduran gençler, bir de bu anların videosunu kahkahalar eşliğinde TikTok'ta paylaştı. Görüntülere tepki gösteren binlerce kişi #tiktokkapatılsın hastagi ile paylaşımda bulundu.
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