KOSGEB'den kobilere büyük destek

04.10.2017 12:15:14

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KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hakkında Malatya Ticaret Borsası üyelerine sunum yapan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) İl Müdürü Murat Seki, program kapsamında verilecek desteğin toplam 500 milyon TL olduğunu ifade ederek, proje başına 300 bin TL hibe, 700 bin TL de faizsiz geri ödemeli destek vereceklerini söyledi.KOSGEB Malatya İl Müdürlüğü tarafından Malatya Ticaret Borsası (MTB)'nda KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda konuşan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, KOSGEB'in çok güzel destekler verdiğini dile getirerek, "Ben bu tür desteklerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir ilde kobilerin gelişmesi isteniliyorsa bu tür desteklemelerden faydalanılması lazım. Çok iyi destekler var. Müdürüm bana anlattığında ben şaştım kaldım. Üyelerimiz bu desteklemelerden faydalanmak için herhangi bir girişimde bulunursa biz MTB olarak her türlü desteği kendilerine vereceğiz" ifadelerini kullandı.KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 11 Eylül tarihinde "Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve Kobilerin Payının Artırılması" adı altında proje teklif çağrısının ilan edildiğini belirten KOSGEB İl Müdürü Murat Seki ise, destek programı hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgiler verdi.Programın amacının üretim, ihracat ve katma değerli ürünlerin artırılması olduğunu aktaran Seki, "Hedef sektörümüz: İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler. Türkiye geneli proje bütçemiz 500 milyon TL, proje başına ise 300 bin TL hibe, 700 bin TL de faizsiz geri ödemeli destek veriyoruz" dedi.Programa, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmelerin başvurabildiğini aktaran Seki, "İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise: 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur" diye konuştu.Seki son olarak, destek programına, 20 Ekim'e kadar "www.kosgeb.gov.tr" adresinden elektronik ortamda başvuru yapılabileceğini belirterek, proje çağrısı için başvuru sisteminin 20 Ekim 2017 günü saat 23.59'da kapatılacağını dile getirdi.