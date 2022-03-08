Koronavirüsü atlatan Kraliçe 2. Elizabeth, Kanada Başbakanı Trudeau'yu Windsor Kalesi'nde ağırladı
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve son olarak da Covid-19'u atlatan Kraliçe 2. Elizabeth, iyileşmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini Windsor Kalesi'nde gerçekleştirdi. Kraliçenin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşürken neşeli hali dikkat çekti.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth corona virüsü atlatmasının ardından ilk yüz yüze görüşmesini, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptı. Kanada Başbakanı dün, Kraliçe'yi yeni taşındığı bin yıllık Windsor Kalesi'nde ziyaret etti.
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İkilinin keyifli halleri ve selamlaşması objektiflere yansırken, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, koronavirüsü atlatmasının ardından keyifli ve sağlıklı görüntüsüyle dikkat çekti.
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Elizabeth, şubat ayında katıldığı bir kraliyet etkinliğinde verdiği bir röpotajda halsiz olduğunu söyleyerek, “Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum” demişti. Kraliçenin, geçtiğimiz günlerde kullandığı bastonunun bu görüşmede yanında olmadığı da görüldü.
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Buckingham Sarayı, daha önce yaptığı bir açıklamada Kraliçe'nin corona virüsü hafif atlattığını söylemişti. Prens Charles da, geçen hafta bir açıklama yaparak annesinin ‘çok daha iyi olduğunu' söylemişti.
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NTV'deki habere göre Kanada Başbakanı Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İngiltere'de bulunuyor. Kraliçe'nin Kanada ile güçlü bağı bilinirken, iki ülkenin Putin'e karşı birleşik bir cephe inşa etmek için yoğun diplomatik çabaları da sürüyor. Kaynak: AP
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