Koronavirüsü atlatan Kraliçe 2. Elizabeth, Kanada Başbakanı Trudeau'yu Windsor Kalesi'nde ağırladı

NTV'deki habere göre Kanada Başbakanı Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İngiltere'de bulunuyor. Kraliçe'nin Kanada ile güçlü bağı bilinirken, iki ülkenin Putin'e karşı birleşik bir cephe inşa etmek için yoğun diplomatik çabaları da sürüyor. Kaynak: AP