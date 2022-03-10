Koronavirüse 18 milyon kurban! En az - en çok hangi ülkelerde can kaybı var?

Bu, 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar olan iki yıllık sürede 18.2 milyon kişinin Covid nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi. Açıklanan resmi veriler küresel çapta, 5.9 milyon kişinin hastalık nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyordu. Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en yüksek ölüm oranları, daha düşük gelire sahip Latin Amerika ülkeleri, Avrupa ve Sahra altı Afrikasında kaydedildi.