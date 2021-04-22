Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 54 bin 791
Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi, 354 hasta ise hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.
DÜN 362 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı'nın 21 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 932 hastayla birlikte 61 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti. 362 kişi hayatını kaybederken 52 bin 213 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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