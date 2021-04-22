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Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 54 bin 791

Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi, 354 hasta ise hayatını kaybetti.

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22.04.2021 19:30:22
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 54 bin 791

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

DÜN 362 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 21 Nisan verilerine göre semptom gösteren 2 bin 932 hastayla birlikte 61 bin 967 yeni vaka tespit edilmişti. 362 kişi hayatını kaybederken 52 bin 213 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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