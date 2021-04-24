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Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

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24.04.2021 21:37:48
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 146 milyon 818 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 106 bini, iyileşenlerin sayısı 124 milyon 516 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 748 bine, Hindistan'da 16 milyon 889 bine, Brezilya'da 14 milyon 238 bine ve Fransa'da 5 milyon 440 bine yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle 13 Nisan'da kullanımına ara verilen Johnson and Johnson'ın (J&J) aşısına tekrar yeşil ışık yaktı.

Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 624 kişinin yaşamını yitirmesiyle, günlük can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da bir hastanede oksijen cihazı yetersizliğinden dolayı 25 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiltere'de StandUpX adlı salgın önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

Belçika'da salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ekimden bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barların sadece bahçe bölümlerinin 8 Mayıs'tan itibaren açılacağı açıklandı.

İran, salgınla mücadele kapsamında Hindistan ve Pakistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 18 eyaletin salgın şartlarının iyi olmadığını ve 7 eyaletin daha kötü durumda olduğunu dile getirerek, "Halkın kurallara uymadığı rapor edildi. Sağlık kurallarına uyma oranı yüzde 60'ın altında. Bunu yüzde 90'ın üstüne çıkardığımızda bu dalgayı aşabiliriz." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, artan vaka sayıları sebebiyle Hindistan halkı ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Pakistan merkezli Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yazdığı mektupta, ülkede artan vakalar dolayısıyla Yeni Delhi yönetimine 50 ambulans ve sağlık ekibi göndermeyi teklif etti.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, ülkede virüsün yeni bir varyantına rastlandığını duyurdu. Mehdi, yeni varyantın, Brezilya, Afrika ya da İngiltere kökenli olmadığını ve nereye ait olduğunun henüz belirlenemediğini söyledi.

Güney Kore, ABD ilaç şirketi Pfizer ile 4 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzaladı.

Tayland'da son 24 saatte 2 bin 839 vakayla ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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