DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Koronavirüs kalp krizini tetikleyebilir

Koronavirüse yönelik araştırmalar virüsün kalp-damar hastalıklarını tetikleyebildiğini ortaya koyuyor. Manisa'da kalp krizi tanısıyla tedavi altına alınan koronavirüs hastalarına yönelik çalışma bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.04.2021 00:47:30
Koronavirüs kalp krizini tetikleyebilir

Koronavirüs sadece akciğeri hedef almıyor. Yapılan araştırmalar, koronavirüsün kalbi de etkilediğini gösteriyor.

Kalbe yerleşen sinsi virüs kalp kasını etkiliyor, ardından da kalp-damar hastalıklarını tetikliyor. Koronavirüse yakalanmadan önce sağlıklı bir kalbe sahip olan kişiler bile ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Manisa Şehir Hastanesi'nde de son bir yıl içinde 100'ü aşkın koronavirüs hastasının kalp damar rahatsızlığı şikayetiyle tedavi gördüğü açıklandı.

"115 hasta koronavirüs geçirirken kalp krizi nedeniyle başvurdu"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Burak Özen, "Hastanemize son bir yıl içinde 115 hasta koronavirüs enfeksiyonu geçirirken kalp krizi geçirmesi nedeniyle başvurdu. Bu da ilimizdeki bu tip hastaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor" dedi. 

Hastalığın belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kolda uyuşma.

"Pıhtılaşma bozuklukları olabilir. Sizin bu esnada tedaviniz evde devam etse bile göğüs ağrısı, nefes darlığınız, şiddetli bir göğüste baskı hissiniz ya da bir organınızda bir uzvunuzda tutulma, uyuşma gibi semptomlarınız olursa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz."

Koronavirüs hastalarının diğer tüm tedavileri de hastanelerdeki özel servislerde yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş