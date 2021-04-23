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Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına ulaştı

Everest Dağı'na çıkan Norveçli dağcı Erlend Ness'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla virüs dünyanın en yüksek dağına da ulaşmış oldu.

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23.04.2021 16:32:37
Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına ulaştı

Dünyanın en yüksek dağı olan ve Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasında yer alan Everest Dağı'na tırmanan gruptan Norveçli dağcı Ness'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu, Everest Dağı'nda görülen ilk koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.

Test sonucunun ardından helikopterle Katmandu'da bir hastaneye götürülen dağcı, burada tedavi altına alındı.

'SEZONUN ERKEN BİTMESİNE SEBEP OLABİLİR'

Dağcı grubuna rehberlik eden Avusturyalı Lukas Furtenbach, virüsün hemen kontrol edilmediği ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde Everest üssünde kamp yapan yüzlerce dağcı ve rehber arasında yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Furtenbach, bölgedeki olası bir salgının, mayıs ayında bitmesi planlanan dağcılık sezonunu erkenden bitirebileceğini söyledi.

Furtenbach ayrıca, testi pozitif çıkan Norveçli dağcının dağda birçok kişiyle birlikte kaldığını, bu yüzden görülebilecek vaka sayısının çok fazla olabileceğini belirtti.

Nepalli bir yetkili ise dağda şu anda aktif vakalar olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Dağcılık Departmanı Direktörü Mira Acharya da Kovid-19 vakaları hakkında hiçbir bulguya rastlanılmadığını, yalnızca zatürre ve irtifa gibi hastalıkların rapor edildiğini ifade etti.

Bu yıl mart ayında başlayan dünyanın en yüksek sekiz zirvesine sahip Nepal'deki geleneksel bahar tırmanışı sezonu, mayıs ayında kapanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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