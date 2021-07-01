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Yunan Bakan açıkladı: 'Dördüncü dalga gelirse işimiz biter'
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Yunan Bakan açıkladı: 'Dördüncü dalga gelirse işimiz biter'

Atina yönetimi, koronavirüs salgınına ilişkin gündeme getirilen dördüncü dalgaya karşı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, 'Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter' uyarısında bulundu.

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Google News - Timeturk
01.07.2021 14:11:02
Yunan Bakan açıkladı: 'Dördüncü dalga gelirse işimiz biter'

Euro bölgesinde daha önce geri ödenmeye yüksek seviyelerde kredilerle gündeme gelen Yunanistan, pandemi nedeniyle maddi açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Yeni Şafak'ın Yunan basınından Ethnos gazetesinden aktardığı habere göre, Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, koronavirüs salgınında dördüncü dalga olasılığına işaret ederek, "Olgunlaşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

YUNAN BAKANDAN "PARA YOK" UYARISI

Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter." uyarısında bulundu. Herkesin aşılanması gerektiğini belirten Yunan bakan, iş insanlarıyla yaptığı konuşmada, "Diğer kişinin aşı olmaya gitmemesi benim suçum mu? Ne siz, ne ben, ne de iş insanı suçlu. Virüs hayatımızın bir gerçeği. Gardiyan değilim, herkesi ikna edemem." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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