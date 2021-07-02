''Yeni koronavirüs dalgası yolda''

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, yeni bir Kovid-19 dalgasının başlayabileceği konusunda uyardı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC) yapılan açıklamada, 30 Haziran itibariyle Avrupa nüfusunun yüzde 46'sının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu, yüzde 26'sının ise her iki dozu da aldığı, ancak bunun yeterli olmadığı ve yeni bir hastalık dalgasının başlayabileceği ifade edildi.

ECDC'den Rus basınına yapılan açıklamada, Avrupa'da aşılamanın ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiği, örneğin, Belçika'da nüfusun yüzde 61'i aşının ilk dozunu alırken, Bulgaristan'da bu oranın yüzde 14 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bazı ülkelerde aşılara erişimin kolay olmasına rağmen, birçok insanın aşı yaptırmak istemediği ve yetkililerin aşı olmak istemeyen kesime ulaşmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan İtalya'nın Puglia Bölgesi Sağlık Danışmanı Epidemiyolog Pierluigi Lopalko, aşı kampanyasının uygulanmasındaki düzensiz ilerlemenin üzücü sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek, aşılamanın, sonbaharda yeni bir pandemi dalgasını durdurmanın tek etkili yolu olduğunu belirtti.

Daha önce, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Andrea Ammon, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türünün hızla tüm Avrupa ülkelerine yayılabileceği uyarısında bulunarak, bu yılın ağustos ayına kadar Avrupa sınırları içinde görülebilecek Kovid-19 vakalarının yüzde 90'nının virüsün Delta varyantından kaynaklanacağını vurgulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.