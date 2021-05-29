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Yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’da İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir koronavirüs çeşidinin tespit edildiği açıklandı.

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29.05.2021 16:19:20
Yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi

Vietnam Sağlık Bakanı, ülkelerinde İngiltere varyantı ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir koronavirüs çeşidinin tespit edildiğini açıkladı.

Independent'ın ülke yerel basınına dayandırdığı haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long'un yeni varyantı yakın zamanda dünyaya duyuracağı bildirildi.

Bakan Long, tespit edilen varyantın daha bulaşıcı olduğunu belirtirken, yapılan laboratuvar testlerinde virüsün çok hızlı bir şekilde çoğaldığının tespit edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken, “Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı” dedi.  Ü

lkesinde “Sert' önlemler uygulandığını belirten Long, Vietnam'daki vaka sayılarındaki artışın yeni tespit edilen varyant sebebiyle meydana geldiğine inandığını aktardı.

2020 yılının büyük bir bölümünde corona virüsü başarıyla kontrol altına aldıktan sonra Vietnam'da, son dönemde virüsün yayılma hızı gittikçe artıyor.  N

isan sonundan bu yana ülkedeki 63 şehrin 31'inde yaklaşık 3 bin 600 vaka kaydedilirken bu sayının, pandeminin başından 1 Nisan'a kadar kaydedilen 2 bin 617'nin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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