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Yeni araştırma: Covid geçiren de aşı olmalı mı?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Covid-19 atlatan kişilerin aşı olmasının önemini vurgularken, iki doz aşı olmayanların, olanlara göre iki kat daha fazla enfekte olma riski olduğu belirtildi. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky de, “Daha önce Covid-19 geçirdiyseniz, lütfen yine de aşı olun” dedi.

27 Dakika Önce
2021-08-07 16:00:51
Yeni araştırma: Covid geçiren de aşı olmalı mı?

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Corona virüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken virüsün mutasyon geçirerek varyantlarının ortaya çıkmasıyla birlikte vaka sayıları artıyor.

Özellikle diğerlerine göre daha bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı vakaları her geçen gün artarken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), corona virüsü atlatan kişiler ile ilgili yeni araştırmasını yayımladı.

Yapılan çalışmada, Covid-19 atlatan kişilerin aşı olmasının önemi vurgulanırken, iki doz aşı olmayanların, olanlara göre iki kat daha fazla enfekte olma riski olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz gün yayımlanan raporda, corona virüs geçiren kişilerin ayrıca aşı olmaları durumunda bağışıklık hücrelerinde büyük bir artış kaydedildiği belirtilirken, bununla birlikte yeni varyantlara karşı da koruma sağladıkları belirtildi.

‘COVİD-19 GEÇİRDİYSENİZ, LÜTFEN YİNE DE AŞI OLUN'

Araştırma ile ilgili konuşan CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, “Daha önce Covid-19 geçirdiyseniz, lütfen yine de aşı olun” derken, "Özellikle daha bulaşıcı delta varyantı tüm ülkeye yayılırken, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanın en iyi yolu aşı yaptırmaktır" diye konuştu.

Yapılan başka bir çalışmada ABD'de aşı olmak istemeyen kişilerin ana nedeninin corona virüs geçirdikleri için bağışıklığa sahip olduklarını düşünmesi olarak tespit edilirken, araştırmada CDC bilim insanları, kişilerin bağışıklıklarının varyantlara karşı etkili olmayacağının altını çizdi.

FAUCİ: HEM İLK HALİNE HEM DE
VARYANTINA KARŞI KORUNURSUNUZ

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde, "Hiç şüphe yok ki, Covid-19'dan kurtulan bir kişinin aşılanmasının hem bağışıklığın miktarını hem de genişliğini artırıyor” derken, “Böylece yalnızca virüsün ilk haline karşı değil değil, varyantlarına karşı da korunursunuz” şeklinde konuşmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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