Vaka sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 test yapıldı, 154 kişi vefat etti, 14 bin 426 kişi iyileşti.
2021-08-15 19:51:16
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı uygulandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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