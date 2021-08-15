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TIMETURK / KORONA / Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 test yapıldı, 154 kişi vefat etti, 14 bin 426 kişi iyileşti.

48 Dakika Önce
2021-08-15 19:51:16
Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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