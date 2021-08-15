Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 test yapıldı, 154 kişi vefat etti, 14 bin 426 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.