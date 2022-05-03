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TIMETURK / KORONA / Vaka sayısı kritik sınırı zorluyor

Vaka sayısı kritik sınırı zorluyor

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarındaki maske uygulamasının kaldırılacağını açıklamıştı.

2 Gün Önce
2022-05-03 21:14:21
Vaka sayısı kritik sınırı zorluyor

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 92 bin 562 COVID-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta maske uygulamasının kaldırıldığını duyurmuş, vakalar binin altına inene kadar sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğunun devam edeceğini açıklamıştı.

Uzmanlar, maske zorunluluğunun bir hafta içinde tamamen kalkabileceğini düşünüyor. .

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