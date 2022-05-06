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TIMETURK / KORONA / Vaka sayısı kritik sınırda

Vaka sayısı kritik sınırda

son 24 saatte 1743 yeni vaka tespit edildi, 7 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 239 kişi sağlığına kavuştu.

3 Gün Önce
2022-05-06 21:10:49
Vaka sayısı kritik sınırda

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 316 test yapıldı, 1743 kişinin testi pozitif çıktı.

7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 239 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 536 bin 47 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. .

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