Uyan da, denetleyen de 'inanmadan' razı...

Bir buçuk yılı bulan kısıtlama ve denetim uygulamalarına yönelik ‘abartılı’ karşılanan yaklaşımlara dikkat çeken gazeteci Melih Altınok, “Açık havada maske, ateş ölçer tabancalar, HES kodu…” başlıklı yazısında “tedbirleri soğukkanlılıkla gözden geçirmemizin artık zamanıdır” dedi

"Soğukkanlı" bilimin, insanlık ilk kez bulaşıcı bir virüsle karşılaşıyormuş gibi tepki vermesinin bir izahı yok elbette... Ne var ki küresel propagandayı düşününce, pandemi paniğiyle alınan aşırı tedbirleri bir nebze de olsa anlıyor insan.

Ama bitsin artık bu telaş hâli değil mi?

Geçen süre içerisinde gördük ki, korona adını verdiğimiz mevsimsel grip, pandeminin başında Çin'den gelen videolarda izlediğimiz gibi her yakalananı feci şekilde öldürmüyor.

Örneğin, 2002-2003 yılları arasında dünyayı sarsan SARS salgınında (akut solunum yolu sendromu), virüsü kapanların yüzde 10'u hayatını kaybetmişti...

Koronada ise tanı ölüm oranı dünyada yüzde 2 civarında. Türkiye'de ise yüzde birin de altında.

Hastalığı hissetmeden ya da hastaneye başvurmadan atlatanlar da hesaba katılırsa tanı/ölüm oranı ciddi şekilde düşüyor. Neredeyse, her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden olan grip seviyesine iniyor.

2020'de pandemi yüzünden artacağı tahmin edilen Türkiye'deki toplam ölüm sayısı da 2019 yılının gerisinde kaldı!

Tedavi yöntemlerindeki deneyimimizden, yüzde 98'i aşan iyileşme oranından, aşı çalışmalarından bahsetmiyorum bile...

O halde mantığa geri dönmenin, pandemi paniğiyle uygulamaya koyduğumuz, ancak bugün hiçbir işe yaramadığı anlaşılan tedbirleri soğukkanlılıkla gözden geçirmemizin artık zamanıdır.

Açık havada maske, AVM'lere girerken kafamıza tabanca gibi dayanan ateş ölçerler, HES kodu beyanı zorunluluğu ilk aklıma gelenler.

Zira işlevsel olmamalarını geçtim, uyanın da denetleyenin de "inanmadan" razı olduğu bu prosedürler başka başka sorunlara yol açıyor.

Polisin, bekçinin, güvenlik görevlisinin vatandaşla gereksiz yere temas kurmasına ve "çatışma alanının" genişlemesine yol açıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.