Umutlandıran tablo: Koronavirüs vakaları 15 bine geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Yapılan test sayısı ise 197 bin 468 oldu.