Umutlandıran tablo: Koronavirüs vakaları 15 bine geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 283 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi. Yapılan test sayısı ise 197 bin 468 oldu.
Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021 koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre;
Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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