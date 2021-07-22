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TIMETURK / KORONA / Uganda'da 800 kişiye sahte aşı yapıldı

Uganda'da 800 kişiye sahte aşı yapıldı

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da en az 800 kişiye sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

4 Saat Önce
2021-07-22 16:02:56
Uganda'da 800 kişiye sahte aşı yapıldı

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Sağlık İzleme Birimi Başkanı Dr. Wallen Naamara, yaptığı açıklamada, ülkede artan günlük Kovid-19 vakalarının endişe verici olduğunu belirtti.

Naamara, "Ülkede para kazanma niyetiyle bazı vicdansız kişiler, halkı sahte bir Kovid-19 aşısı tatbikatı için kandırdı." dedi.

Ülkede mayıs-haziran arasında en az 800 kişiye sahte aşı yapıldığını ifaden eden Naamara, bazı kişilere aşı yerine su verildiğini söyledi.

Naamara, konuyla ilgili başlatılan soruşturmada iki hemşirenin gözaltına alındığını, bir doktorun da firari olduğunu ifade etti.

Ülkede Kovid-19 aşıların ücretsiz olduğunu altını çizen Naamara, halka bu tür ücretli aşılarından uzak durmalarını çağrısında buldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şimdiye kadar 91 bin 355 Kovid-19 vakası görüldü, 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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