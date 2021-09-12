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TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
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TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata vardıklarını açıkladı.

8 Dakika Önce
2021-09-12 15:59:15
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli Kovid-19 aşısı konusunda açıklamalarda bulundu.

Oktay, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata varıldığını söyledi.

Caparov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Oktay, "Yerli aşımızı sadece milletimizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunmak adına aralıksız gayret sarf ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmasına ilişkin birçok ülke ile görüşülüyor

Oktay, "Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülke ile de Faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmeler sürüyor." bilgisini paylaşarak, bu çalışmalarla yerli aşı TURKOVAC'ın tüm dünyada kullanılan bir aşı olması, uluslararası nitelik kazanması için önemli adımların atıldığını vurguladı.

Oktay, şunları söyledi:

"Yerli aşımız TURKOVAC ile edindiğimiz bu tecrübeyle diğer yerli aşı çalışmalarımızda da uluslararası anlamda hızla yol alacağız. TURKOVAC, acil kullanım onayı için başvuru aşamasına giderek yaklaşıyor. Diğer yandan VLP türündeki aşımız da Faz 3 başvuru aşamasına geldi. Seri üretim için kapasite artırım çalışmalarımız bir yandan sürüyor. İlgili kurumlarımız mevcutta aşı üretim kapasitesi olan özel sektör firmalarımızla kapasite artışı için yakın çalışıyorlar ve teknik ve mali destek veriyorlar."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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