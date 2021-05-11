Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu: 14 bin 497 yeni vaka, 278 ölüm
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre:
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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