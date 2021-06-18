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Türkiye'nin bugünkü koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

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18.06.2021 19:33:06
Türkiye'nin bugünkü koronavirüs bilançosu

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verileri 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden yayınlandı. Buna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 50.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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