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Türkiye'deki vakaların yüzde 95'i İngiliz varyantı

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay, 'Türkiye'de koronavirüs vakalarının yüzde 95'i İngiliz varyantı' dedi.

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22.05.2021 22:15:40
Türkiye'deki vakaların yüzde 95'i İngiliz varyantı

Salgın sürecinin başında Bilim Kurulu oluşturulduğunu anlatan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, sürecin bilimsel olarak yürütüldüğünü vurguladı.

Tolunay, süreç boyunca e-Nabız, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamalarıyla salgının kontrol altında tutulması noktasında hizmet verildiğini söyledi.

Bugüne kadar 28 milyon aşılama yaptıklarına işaret eden Tolunay, "Sinovac aşısıyla beraber acil kullanım onayı verildi. Risk grubuna göre aşılama başlattık. 65 yaş üstünde yüzde 85 aşılamayı başarmış durumdayız. Aşılama noktasında 120 milyon aşılama imzalandı. Aşıların büyük kısmı haziranda ülkemize ulaşacak. Haziranda günde 1 milyon kişiye aşı yaparak, 30 milyonu aşılamayı planlamaktayız" dedi.

"TÜRKİYE'DE COVID-19 VAKALARININ YÜZDE 95'İ İNGİLİZ VARYANTI"

Süreç içerisinde en sıkıntılı durumun mutasyonlar olduğuna dikkat çeken Tolunay, Türkiye'de COVID-19 vakalarının yüzde 95'inin İngiliz varyantı olduğunu, diğer mutasyonlara yönelik de taramaların devam ettiğini dile getirdi.

Günlük 200 binin üzerinde test yaptıklarını belirten Tolunay, şunları söyledi:

"Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden yüzde 5'lere düşmüş durumda. Bu da kapanmanın çok ciddi sonuçları olduğunu bize göstermekte. Tatil beldelerimiz, yani Antalya, İzmir, Aydın gibi şehirlerimizde şehir merkezilerinde vakaların geriye gittiğini görüyoruz. Antalya ve İzmir'de otel bölgelerindeki ilçelerde vaka sayıları çok daha düşük. Otellerin de turizm sertifikasyonu aldıktan sonra bir sıkıntı olacağını da düşünmüyoruz"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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