Türkiye'de son koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu da açıklandı. İşte Türkiye'nin son 30 gününe ait koronavirüs verileri... Son koronavirüs tablosu paylaşıldı.

Bakan Koca; 'Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız.' açıklamasında bulundu.