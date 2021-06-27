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Türkiye’de son bir haftada 5,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında, 5 milyon 789 bin 851'i son bir haftada olmak üzere ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyon 275 bin 113'e ulaştı.

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27.06.2021 20:14:56
Türkiye’de son bir haftada 5,7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 32 milyon 405 bin 843, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 869 bin 270 oldu.

Böylece ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 47 milyon 275 bin 113 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.

İstanbul'da 6 milyon 280 bin 123'ü birinci doz, 2 milyon 433 bin 567'si ikinci doz olmak üzere toplam 8 milyon 713 bin 690 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 673 bin 833, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 246 bin 136, toplam aşı miktarı 3 milyon 919 bin 969 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 2 milyon 158 bin 261'i birinci doz, 1 milyon 10 bin 102'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 3 milyon 168 bin 363 doz oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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