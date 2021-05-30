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Türkiye'de koronavirüs vakaları 7 binin altında geriledi
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Türkiye'de koronavirüs vakaları 7 binin altında geriledi

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

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30.05.2021 20:30:25
Türkiye'de koronavirüs vakaları 7 binin altında geriledi

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 582 semptomlu hasta belirlendi.

134 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 10 bin 763 kişi sağlığına kavuşurken, 134 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 405 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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