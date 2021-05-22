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Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vaka sayıları 9 binin altına geriledi

Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vaka sayıları 9 binin altına geriledi

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22.05.2021 19:54:22
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: Vaka sayıları 9 binin altına geriledi

xTürkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 22 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 835 kişinin septomlu, 8 bin 697 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

Öte yandan, ağır hasta sayısı 1876 oldu. 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle birlikte ise iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

'BU GÜCE GÜVENİN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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