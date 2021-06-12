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Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 6 bin 76 yeni vaka, 75 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.

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12.06.2021 19:50:08
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 6 bin 76 yeni vaka, 75 can kaybı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 789 bin 542'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, vefat sayısı ise 48 bin 668 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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