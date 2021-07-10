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TIMETURK / KORONA / Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 5 bin 530 yeni vaka, 37 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 5 bin 530 yeni vaka, 37 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-07-10 21:14:35
Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 5 bin 530 yeni vaka, 37 can kaybı

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü verilere ilişkin Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

"Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun."

​Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 590 bin 559'u birinci doz, 16 milyon 968 bin 684'ü ikinci doz, 2 milyon 847 bin 785'i üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 407 bin 28'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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