DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi
Aşıda sıra hayvanlara geldi
'Uluslararası Türk Sinema Film Arşivi' tehlike altında
Akbank'tan müşteri bilgilerine ulaşıldığı iddialarına yanıt
Kulüpler Birliği'nden 'maçlara çıkmama' uyarısı
Gürcistan’dan ‘stratejik ittifak’ vurgusu
İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy gözaltına alındı
'Bankalar 3 yıllık TGA yönetimi politikaları hazırlayacak'
Biden'dan ''Afganistan'' açıklaması: 31 Ağustos'ta çekiliyoruz
Bakan Selçuk Eymir'de öğrencilerle bisiklet sürdü
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi
Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne konuştu
Konyalı bisikletçiler tarlada kondisyon geliştirip şampiyonluğa ulaşıyor
TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması
Mehmet Aydın: 50 bin euro ve 3 Bitcoin ile 3 yıl geçindim

TIMETURK / KORONA / Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 171 yeni vaka, 48 can kaybı

Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 171 yeni vaka, 48 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-07-08 20:34:58
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 171 yeni vaka, 48 can kaybı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sayfasından paylaştı. Buna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı bilgilendirmede "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH