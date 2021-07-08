Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 171 yeni vaka, 48 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu 'covid19.saglik.gov.tr' sayfasından paylaştı. Buna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı bilgilendirmede "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.