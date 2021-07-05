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Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 4 bin 678 yeni vaka, 35 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

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05.07.2021 22:31:33
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 4 bin 678 yeni vaka, 35 can kaybı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,55 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 251 bin 519'u birinci doz, 15 milyon 858 bin 588'i ikinci doz, 1 milyon 549 bin 165'i üçüncü doz olmak üzere toplam 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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