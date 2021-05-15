Türkiye’de koronavirüs bilançosu: 11 bin 472 vaka, 236 ölüm

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs verileri 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden yayınlandı.

Buna göre:

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.