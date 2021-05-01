Türkiye'de günlük bilanço: 373 ölüm, 28 binden fazla vaka
Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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İSTANBUL
20:07:00
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ANKARA
19:50
ERZURUM
19:16
Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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